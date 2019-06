Cardi B, goala pusca pentru a-si promova melodia - FOTO

cardi b2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cardi B nu inceteaza sa-si socheze fanii! Controversata cantareata s-a decis sa le arate admiratorilor ei tot, odata cu lansarea celui mai nou single. Cardi B s-a dezbracat total, lasandu-si fanii masca! Artista si-a expus formele cu ocazia lansarii celei mai noi melodii, „Press”. In imagini, Cardi B apare goala pusca, cu mainile legate la spate, escortata de mai multi barbati in afara unei cladiri. Acolo, Cardi B este asteptata de presa, „entitatea” careia ii este dedicata aceasta melodie. Maluma a renuntat la contul de Instagram Chiar daca in urma cu un an a devenit mama, Cardi B este intr-o forma de invidiat. Celebra cantareata si-a expus abdomenul lucrat si formele voluptoase, pe ...