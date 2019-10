Cardi B va juca alaturi de Vin Diesel in 'Furios și iute 9'

Artista rap americană Cardi B va face parte din distribuția filmului "Furios și iute 9", actorul Vin Diesel distribuind un clip video, marți, pe rețeaua de socializare online Instagram, în care apare pe platourile de filmare din Marea Britanie alături de cântăreață, potrivit Variety, scrie Mediafax.

"Știu că eu sunt extenuat. Toți am dat tot ce am putut pentru filmul ăsta", le-a transmis actorul Vin Diesel admiratorilor lui.

"Sunt obosită, dar abia aștept", a adăugat artista rap.

Acesta este primul rol al lui Cardi B, după apariția în pelicula "Hustlers: Striptease pe Wall Street", regizat de Lorene Scafaria.

Pelicula "Furios și iute 9" este regizată de Justin Lin, sub amprenta căruia a fost realizată și cea de-a șasea parte a francizei.

Din distribuția filmului mai fac parte Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Helen Mirren și Charlize Theron.

Totodată, starul muzicii reggaeton, portoricaniul Ozuna, în vârstă de 27 de ani, și luptătorul John Cena, în vârstă de 42 de ani, vor interpreta roluri în pelicula "Furios și iute 9".

Citește și: Dăncilă, atac DUR la adresa lui Iohannis: Avem un preşedinte arogant, cu alură de dictator, care vrea Guvernul şi Parlamentul lui

"Legătura globală pe care franciza o are cu admiratorii și respectul pe îl manifestă față de fani nu se compară cu nimic din ce am văzut până acum. Trebuie să-ți câștigi respectul în mai multe privințe, dar apoi ești absolut și neașteptat de bine primit în familie. A fost foarte, foarte special și mă simt extrem de norocos", a declarat John Cena pentru publicația Entertainment Weekly.

Filmul "Furios și iute 9" va fi lansat în mai 2020.

Cardi B, pe numele său adevărat Belcalis Almanzar, este o artistă rap originară din New York, ale cărei muzică și viață personală au dominat cultura pop americană în ultimii doi ani. Artista a atras atenția cu mesajul puterii la feminin prezent în piesele sale, prin relația sa tumultuoasă cu rapperul Offset, dar și prin colaborări muzicale precum "I Like It", "Girls Like You" și 'Taki Taki". Albumul său de debut, "Invasion of Privacy", a câștigat premiul pentru cel mai bun material discografic rap la gala premiilor Grammy din 2019.