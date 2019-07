Cardinal, tanara trupa din Constanta, la Electric Castle 2019

Cardinal, o trupă tânără din Constanța, se numără printre cei care au primit șansa să cânte la Electric Castle 2019, după ce au câștigat concursul „Own The Stage”, dedicat trupelor și artiștilor la început de drum. Asta cu toate că băieții sunt activi din 2015 și au deja un cult following în online, datorită excelentului album de debut „Disappearer”, lansat acum doi ani, informeazăE atât de bun încât „oamenilor nu le vine să creadă că suntem din România, e cel mai des compliment pe care-l primim”, a explicat Daniel Boiangiu, chitaristul și solistul trupei.Ei bine, chiar sunt din România și la Electric Castle i-am văzut cum au împins toată scena locală la next level.citește mai mult aici facebook/electricastle