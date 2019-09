Care a fost scopul vizitei presedintelui CJC la Spitalul Judetean Constanta si ce deficiente a constatat

“Așa cum am promis, periodic voi efectua controale la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța pentru a vedea care sunt nevoile unității în vederea îmbunătățirii serviciului medical. Investițiile în sănătate sunt o prioritate și voi depune toate eforturile pentru ca pacienții din regiune să beneficieze de un act medical la cele mai înalte standarde. Voi continua să ma implic activ în îmbunătățirea activității unităților medicale din județul nostru. Împreună cu doamna doctor Docu Axelerad Any, Șef Secție Neurologie, am reușit să reabilităm această secție cu fonduri de la Consiliul Județean Constanța și din sponsorizările atrase de dumneaei. Îi mulțumesc public pentru implicare și devotament, dar și pentru profesionalismul de care dă dovadă. Mai sunt multe de făcut și voi căuta, în continuare, noi surse de finanțare pentru reabilitarea acestui spital”, a declarat Marius Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.