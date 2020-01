Care au fost incasarile SPIT Constanta in prima zi de lucru cu publicul

Modalitate de plată Suma încasată (lei) Nr.

tranzacții Ghișee 621.541 1.617 Poșta Română 13.121 51 OMV / INMEDIO 65.081 190 e-Tax 225.886 363 Ghișeu.ro 18.733 64 TOTAL 944.362 2.285

În prima zi de lucru cu publicul in anul 2020, la ghișeele Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanța s-au prezentat aproximativ 2.000 contribuabili.Încasările din data de 6 ianuarie 2020 sunt in cuantum de 944.362 lei, iar modalitatile de plata pentru care au optat contribuabilii, precum si numarul de tranzactii efectuate sunt urmatoarele:Venind in intampinarea nevoilor contribuabililor de a reduce timpul petrecut la ghi5ee, institutia noastra a dezvoltat numeroase modalitati de plata mai simple si rapide in vederea achitarii obligatiilor fiscale datorate bugetului local: 1.0n line : - pe site-ul www.spit-ct.ro, sectiunea "Servicii online/Plata impozite", integral sau in 5 rate prin programul BT; - pe site-ul www.ghiseul.ro, sectiunile "Platete online impozite si taxe", "Plata amenzi" si "Plata far5 autentificare"; - prin serviciul Internet Banking; - prin ordin de plata predefinit pe canal electronic, utilizand serviciul Internet Banking Banca Transilvania; - prin serviciul Direct Debit - Banca Transilvania.