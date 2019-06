Care este adevaratul motiv pentru care Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, a plecat in SUA!

Incarcerat la penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de trei ani si jumatate, dictata de magistratii ICCJ in dosarul ce vizeaza angajarile fictive de la DGASPC Telorman, fostul presedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, are parte si de vesti bune in urmatoarea perioada. Fiica sa, Alexandra, s-a intors din Statele Unite ale Americii, special pentru a-si vizita tatal in aceste clipe dificile.

De ce a plecat Alexandra Dragnea in SUA

Daca despre fiul si iubita omului care a condus pana de curand formatiunea politica aflata la guvernare, au circulat de-a lungul timpului in peisajul media diverse amanunte picante, despre Alexandra, mezina familiei, nu sunt cunoscute foarte multe lucruri.

Tanara de 24 de ani a absolvit Facultatea de Limbi Straine, luand apoi hotararea de a-si incerca norocul peste ocean, in Statele Unite ale Americii, unde locuieste de ceva vreme, alaturi de iubitul sau, cantaretul Alex Mataev. Cei doi s-au cunoscut in 2013, cand acesta era concurent la X Factor, reusind atunci sa cucereasca publicul cu aparitiile sale, care l-au dus pana in finala show-ului, pierduta insa, in fata lui Florin Ristei.

Fiica lui Liviu Dragnea a aparut in videoclipul iubitului sau

Extrem de discreta, Alexandra Dragnea a incercat mereu sa-si tina viata personala departe de ochii curiosilor, fara a ezita insa sa-si sprijine iubitul in cariera muzicala. Mai concret, fiica fostului lider social-democrat a filmat alaturi de Alex Mataev videoclipul piesei „Cu capul in nori”, punandu-i acestuia la dispozitie chiar domeniul lui Liviu Dragnea din Alexandria.

Mai mult decat atat, Alexandra nu a ezitat sa-l insoteasca pe tanarul artist originar din Republica Moldova, atunci cand acesta a luat hotararea de a -si incerca norocul in industria muzicala din Statele Unite ale Americii, iar decizia s-a dovedit a fi una inspirata. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste chiar in Los Angeles, iar cantaretului nu ii merge de loc rau nici pe plan profesional.

