Care este averea lui Sorin Mindrutescu, seful Oracle, pus sub control judiciar de DNA

Sorin Mindrutescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorin Mindrutescu se afla la conducerea Oracle Romania din 2003, functie din care coordoneaza in prezent peste 4.000 de angajati. Conform declaratiei de avere publice, din anul 2013, atunci cand era in CA a CFR, reiese averea acestuia, unde avea proprietati si case de vacanta. Din declaratia de avere depusa in anul 2013, atunci cand Sorin Mindrutescu era membru in Consiliul de Administratie al CFR, reiese ca acesta detinea: Cine este Sorin Mindrutescu, seful Oracle Romania, pus sub control judiciar de DNA - 6.000 de mp de teren intravilan in Zarnesti, teren dobandit in anul 22006, pe care il avea impreuna cu impreuna cu Alexandra Pastor. - cate 50% din trei proprietati: un apartament in Bucuresti ...