Care este cea mai vizitata capitala din lume! Pe ce loc se afla Bucurestiul

Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei realizate de reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii. Ghid turistic de promovare a Iasului in vacanta "Cea mai cautata capitala este Londra, metropola Marii Britanii, urmata de Paris si Amsterdam. Orasele europene domina clasamentul, ocupand primele 7 pozitii in ierarhia atragerii turistilor. Istoria bogata, bogatiile naturale, nivelul de trai, sau normele de igiena specifice statelor din vestul continentului contribuie impreuna la dezvoltarea industriei turismului", se arata ...