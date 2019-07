Care este de fapt relația lui Adrian Minune cu ginerele sau. ”Indiferent cata avere sau bogație ar avea…”

Celebrul manelist se pregătește să devină bunic, în curând, însă nu are deloc emoții, pentru că ginerele său este un soț excepțional și are grijă să o ajute pe Karmen cu tot ce are nevoie. Invitați în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Adi Minune şi soţia sa au vorbit la XNS despre ginerele lor, dar […]

The post Care este de fapt relația lui Adrian Minune cu ginerele său. ”Indiferent câtă avere sau bogăție ar avea…” appeared first on Cancan.ro.