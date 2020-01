Care este diferența dintre cafea și cafea espresso (P)

Cafeaua este modul incatator de a-ti incepe ziua, cafeaua este motivul pentru a iesi in oras cu prietenii, cafeaua este un motiv de socializare si tot in jurul acestei bauturi incatatoare incep conversatii sau iau nastere povesti de iubire. Cafeaua este rasfatul suprem, o descoperire care astazi ne face fiecare zi mai frumoasa, inca de la prima ora, atunci cand ne dam jos din pat, in pauza de pranz, sau seara cand simtim nevoia sa stam la o sueta alaturi de cineva drag.