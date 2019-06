Care este diferenta dintre apartamentul lui Alex Bodi si cel al Biancai Dragusanu. Chiar ea a spus

Bianca Dragusanu a fost intrebata despre apartamentul in care s-a spus ca s-a mutat impreuna cu actualul ei iubit, Alex Bodi.

Vedeta a acordat un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Bianca Dragusanu a explicat ca apartamentul de lux in care se spune ca s-a mutat cu Alex Bodi este doar al acestuia. Vedeta a afirmat, insa, ca este foarte mandra de apartamentul ei, a caruia valoare este la jumatate fata de cel al actualului sau partener de viata.

„Nu este apartamentul meu, este al lui, este mai mult de un milion de euro. Casa mea valoreaza aproape jumatate, dar e ok. Am si gradina mare… Eu muncesc pentru lucrurile mele si eu am, nu imi trebuie de la nimeni nimic”, a spus Bianca Dragusanu.

De-a lungul anilor, Bianca Dragusanu a avut numeroase relatii. Printre cei cu care s-a iubit se numara designerul Catalin Botezatu si fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Printul. Vedeta a fost casatorita pentru cateva luni cu Victor Slav, impreuna cu care are o fetita, Sofia Natalia. Dupa divort, acestia si-au reinnodat relatia. Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit din nou anul trecut. Dupa separare, vedeta de televiziune si-a gasit linistea in bratele unui tanar plin de bani, Tristan Tate, insa povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Dragusanu a inceput o relatie cu Alex Bodi, insa s-a despartit de acesta la cateva zile dupa Craciun. Ulterior, despre Bianca Dragusanu s-a zvonit ca ar avea o relatie cu croatul Josip Heit, nimeni altul decat seful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Dragusanu s-a intors in bratele fostului iubit, Alex Bodi. De curand, cei doi au fost intr-o vacanta la Hong Kong.

