Care este diferenta dintre fulger si trasnet

In limba romana, folosim doi termeni pentru a vorbi despre lumina puternica ce se produce in urma descarcarii electrice, din timpul furtunilor de vara: trasnet si fulger. Daca pentru toata lumea este clar ca zgomotul produs de descarcarea electrica se numeste tunet, in ce priveste lumina degajata, multi nu stiu sa explice care este diferenta intre trasnet si fulger.