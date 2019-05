Care este relatia dintre Virgil Iantu si fiica sa. „Mai sunt si momente tensionate”

Prezentatorul de televiziune Virgil Iantu a explicat care este relatia pe care o are cu fiica sa, Iasmina, care este adolescenta.

Virgil Iantu are o relatie de lunga durata cu o femeie care se numeste Roxana. Virgil Iantu si Roxana au impreuna o fetita, Iasmina. Despre relatia pe care o are cu fiica sa a vorbit prezentatorul de televiziune intr-un interviu pe care l-a acordat pentru publicatia Formula As.

„A devenit o adolescenta normala, care la vara va avea buletin. Are aceleasi probleme pe care le are orice adolescent. Iar noi, parintii, ne tinem foarte, foarte aproape de fenomen si de ce se intampla cu ea: discutam zilnic, suntem foarte implicati… Mai sunt si momente tensionate, dar, din fericire – poate si datorita deschiderii noastre si a relaxarii noastre in discutiile cu ea -, Iasmina nu se ascunde de noi: ne spune ce simte, ce probleme are… E o perioada dificila si trebuie s-o depasim „in echipa””, a declarat Virgil Iantu.

„Totul e sa nu ne panicam, sa ne tinem aproape de copilul nostru, sa fim prieteni, dar totodata sa fim si rigurosi, fermi, pentru ca pericolele sunt foarte multe si grave… Si, nu in ultimul rand, sa ne gandim ca si perioada asta o sa treaca – deci exista speranta. Acum, lasand gluma la o parte, Iasmina e o fata foarte misto. Chiar ii multumim pentru felul in care e, ca om”, a incheiat prezentatorul de televiziune.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.