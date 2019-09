Care este secretul relatiei perfecte dintre Alex Velea si Antonia. “Ne faceam viata un calvar“

Alex Velea si Antonia formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna doi copii si o relatie cum multi si-ar dori. Artistul a dezvaluit cum reuseste sa aiba o relatie linistita cu mama copiilor sai.

„Daca eram gelosi, ne faceam viata un calvar”, a declarat Alex Velea, pentru click.ro. De asemenea, Alex Velea spune ca sarbatorile le va petrece in familie in acest an „Nu mai vreau lucruri materiale de la Mos Craciun, ci sanatate si putere de munca, iar echipei mele de la Golden Boy Society sa ne mearga la fel de bine. Cand eram copil, imi doream jucarii, iar Mos Craciun nu m-a dezamagit niciodata”, a mai spus Alex Velea pentru sursa citata.

Recent, Alex Velea a fost apostrofat de Antonia, care i-a trimis un mesaj in care i-a spus ce a avut pe suflet. La emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, au fost prezentate imagini cu casa in care vor sta concurentii de la show-ul „Totul pentru dragoste – La bine si la greu”. Dupa ce au fost difuzate imaginile cu luxul din casa respectiva, Antonia i-a transmis un mesaj partenerului ei de viata, co-prezentator, alaturi de Simona Gherghe, al emisiunii Acces Direct.

Alex Velea a citit in direct mesajul primit: „Mi-a dat Antonia mesaj. Esti un prost, ai facut parchetul din lemn in loc sa-l faci din piele de crocodil'

