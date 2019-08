Care este secretul unei femei care a ajuns la varsta de 107 ani! Nimeni nu si-ar fi inchipuit ca acesta este secretul ei

batrana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O batrana care tocmai ce a implinit 107 ani a declarat ca secretul tineretii ei este faptul ca nu s-a casatorit niciodata! Louise Signore, nascuta in 1912 in Harlem, si-a serbat ziua recent alaturi de 100 de prieteni si apropiati la centrul Bartow din Coop City. O pacienta care isi dorea SA MOARA a scapat din masacrul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca Printre sfaturile date de batrana se numara si dansul, bingo, si mancarea italieneasca. Louise a declarat ca inca face sport, joaca bingo in fiecare zi dupa praz si intodeauna mananca cu pofta! Totusi,batrana crede cu tarie faptul ca a ajuns la aceasta varsta inaintata datorita deciziei de a nu se casatori! Daca ti-a placut articolul, te astept ...