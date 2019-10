Care este singurul motiv pentru care este fericita Simona Halep, dupa infrangerea cu Svitolina

La finalul partidei cu Svitolina, Simona Halep a ținut să își liniștească fanii.

"Sunt fericită că spatele meu este ok și pot să lupt până la final, nu mai am probleme. Nu sunt foarte dezamăgită, eu mi-am făcut jocul, dar nu m-a ajutat să câștig", a spus Simona Halep.

Simona Halep a vorbit și despre motivele pentru care a pierdut partida cu Elina Svitolina, scor 5-7, 3-6.



"Cred că am lovit bine mingea, dar nu am găsit unghiurile bune și nu am putut termina punctele. Am fost frustrată din acest motiv și apoi am devenit obosită pentru că nu m-am antrenat prea mult. Cred că ea iubește să joace aici, este pe stilul său", a mai spus amrea noastră campioană", a mai spus Simona.