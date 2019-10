Care este stadiul lucrarilor la terenul central din Copou - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Stadionul “Emil Alexandrescu” s-au incheiat lucrarile la sistemul de drenaj si irigare, iar in aceasta perioada se monteaza cablurile de degivrare. Prima transa de cabluri a ajuns marti, tot in aceasta saptamana asteptandu-se si un al doilea transport. Meciul Poli Iasi-Sepsi s-a terminat la egalitate. Iesenii nu au reusit nici de data aceasta o victorie Se vor fixa si aspersoarele, plus o nivelare usoara dupa ce va fi fost montat sistemul de degivrare. Apoi, vor fi asezate rulourile de gazon, astfel incat, in partea a doua a lunii noiembrie, Poli sa joace din nou pe Stadionul “Emil Alexandrescu”. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...