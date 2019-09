Care este starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu! Medicii au facut anuntul

Mario Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti delicate de la medicii care se ocupa de fiul lui Gino Iorgulescu! Starea de sanatate a lui tanarului s-a agravat in ultimele 12 ore. Recent, doctorii de la Spitalul Elias au anuntat noi amanunte despre cum este Mario Iorgulescu. Starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu s-a agravat in ultimele 12 ore Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, dr. Silvius Negoita, a facut public un comunicat in care este dezvaluit faptul ca starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu s-a inrautatit in ultimele 12 ore, iar medicii care se il ingrijesc au luat noi masuri ca sa-l tina in viata. “Referitor la starea pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul Elias, va precizam ca aceasta a suferit o agra ...