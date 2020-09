Care este starea sanatatii copilului internat la ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Medic: E dependent de oxigen, cu masca de oxigen de flux mic

Medicii de la Spitalul "Dr. Victor Gomoiu" afirma ca starea copilului de aproape 10 ani adus de la Buzau este stationara, el fiind diagnosticat cu sindrom multisistemic inflamator (PIMS), un sindrom care apare foarte rar. Copilul e in "stare stationara spre bine", nefiind intubat, dar este dependent de oxigen, pe care il primeste printr-o masca cu flux mic. El are toate organele afectate, in special plamanii si inima.