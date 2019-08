Care este starea victimelor dupa incendiul produs de o butelie

explozie butelie foto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de marti, 13 august, un incendiu s-a produs pe strada Fermei din Miroslava. Incendiul a fost cauzat de explozia unei butelii aflate intr-o anexa a unei case din satul Miroslava. In urma exploziei a rezultat ranirea a doua persoane ce au fost transportate la spital. Actualmente, cei doi barbati, proprietarul in varsta de 72 de ani si vecinul acestuia de 37 ani sunt internati la Clinica de Chirurgie Plastica si Reparatorie din cadrul Spitalului Spiridon din Iasi. Acestia prezinta arsuri de gradul II, primul avand arsuri de 20% pe suprafata corpului, in timp ce al doilea are arsuri de 10%. Tot in cursul zilei de marti, la Unitatea de Primire Urgente (UPU) din cadrul Spitalulu ...