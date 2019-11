Care mai e rolul femeii in Romania? Din pacate, "femeia, la cratita" ramane o dominanta in societate

In Romania, cele mai multe persoane care sunt casnice, au grija de copii si de gospodarie sunt de sex feminin. Ba mai mult, in cazul femeilor, raportul de dependenta economica - cel mai important indicator care arata in ce masura neangajatii depind de cei care lucreaza - a ramas aproape neschimbat fata de anul 2009. Asta in timp ce la barbati a scazut usor.