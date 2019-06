Care sunt cele mai importante avantaje ale lui iPhone XS comparativ cu modelele anterioare

iPhone XS, un telefon lansat la doar 10 luni de la sosirea lui iPhone X, a venit cu încă două modele: iPhone XR și iPhone XS Max. Ca orice telefon de la Apple, iPhone XS a adus inovații tehnologice și upgrade-uri importante comparativ cu modele anterioare. Care sunt cele mai mari avantaje ale modelului iPhone XS - grad de protecție IP68 la praf și apă:iPhone XS este, grație acestei certificări, mai rezistent la praf și apă decât modelele iPhone X și iPhone 8, la vremea lor. Concret, putem scufunda telefonul până la o adâncime de 2 metri sub apă, timp de maximum 30 de minute, fără niciun inconvenient, dat fiind că Apple a realizat probele respective cu succes înainte de lansarea lui iPhone XS. Poți vărsa, așadar, apă, ceai, vin, bere sau suc pe telefonul tău, fără a-i fi afectată funcționalitatea.- procesor A12 Bionic de ultimă generație:Dacă la nivel de design, noutățile aduse de iPhone XS față de modelul X nu au fost cine știe ce, Apple a inovat la interior. iPhone XS este echipat cu procesorul Apple A12 Bionic, unul cu 15% mai rapid decât vechiul procesor A11. A12 Bionic încorporează două nuclee de înaltă performanță care funcționează cu 15% mai rapid decât cele de pe A11 Bionic, dar și alte patru nuclee de tip „power-efficiency”, care consumă cu 50% mai puțin decât A11. Modelul de procesor este construit pe un proces de litografiere de 7 nanometri- fotografii mult mai bune decât preedecesorii săi iPhone XS excelează la capitolul foto, având aceeași configurație ca modelul vârf de gamă, iPhone XS Max, atât în ceea ce privește senzorii dublii din spate, cât și din camera frontală.În acest sens, iPhone XS beneficiază de doi senzori de 12 MP cu unghi larg și telefoto, f/1.8 și f/2.4, stabilizator optic dublu, zoom digital de până la 10x, bliț True Tone cu patru LED-uri și posibilitate de înregistrare video 4K la 60 fps. Camera frontală TrueDepth are o rezoluție de 7 megapixeli.- autonomie mai mare decât iPhone X iPhone XS are o baterie de litiu care, în cifre absolute, garantează cu 30 de minute mai multă autonomie decât cea oferită de modelul anterior, iPhone X, plus tehnologie de încărcare rapidă (ajungând la 50% din baterie în 30 de minute) și încărcare wireless (compatibilă cu încărcătoare Qi).