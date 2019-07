Care sunt cele opt analize pe care trebuie sa le faci periodic?

Analize Medicale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca sa previi anumite afectiuni, este mai mult decat indicat sa faci periodic analize medicale, cum ar fi testele de sange, de vedere. O data la 6 luni ar fi bine sa faci un control stomatologic si nu ezita sa te programezi la medic pentru ecografii abdominale, mamare, mai ales cand ai probleme. Cum preventia este cel mai bun tratament, adopta in stilul tau de viata obiceiul de a-ti verifica sanatatea prin efectuarea unor analize medicale ce trebuie efectuate periodic. Mergi la control oftalmogic In special cand lucrezi la calculator, este esential sa iti testezi vederea, dar si sanatatea ochilor. Medicul iti poate oferi, in urma unui control detaliat, informatii despre eventualele predispozitii de a ...