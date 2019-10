Care sunt numerele extrase astazi, 6 octombrie, la Loto

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 6 octombrie 2019, au avut loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 octombrie 2019, s-au inregistrat 16.333 de castiguri, in valoare totala de 810.796 lei. CFR Cluj a fost invinsa de FC Viitorul Constanta cu scorul de 3-1 Numerele extrase duminica, 6 octombrie 2019: Loto 6/49: 10, 29, 6, 19, 38, 45 Loto 5/40: 31, 12, 37, 28, 24, 17 Joker: 45, 28, 4, 5, 18 + 3 Noroc: 8 0 6 3 8 2 6 Super noroc: 3 1 1 3 8 6 Noroc plus: 1 5 9 8 1 3 Loto 6/49, 6 octombrie 2019 - report de peste 1,93 milioane de euro La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,20 milioane lei (peste 1,93 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare ...