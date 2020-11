Care sunt principalele surse de poluare din Capitala: "Unii bucuresteni inca se incalzesc cu lemne si cu tot felul de materii, ca in anii 1700"

Poluarea din Capitala este cauzata, in principal, de trafic si de incalzirea rezidentiala, in conditiile in care exista bucuresteni care inca ard lemne si tot felul de materii pentru a se incalzi, la fel ca in anii 1700, a declarat, joi, ministrul Mediului, Mircea Fechet, la Forumul Virtual de Energie Verde.