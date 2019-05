Care sunt REZULTATELE obtinute de partide la alegeri dupa numararea a peste 99% din voturi

rezultate alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea voturilor exprimate in 18.612 sectii de votare din tara, reprezentand 99.31% din total, conform rezultatelor provizorii. Alianta 2020 USR PLUS este castigator detasat la votul din strainatate, dupa numararea voturilor din peste 50% din sectii si in conditiile in care votul in diaspora nu s-a incheiat.. Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor din 18.612 sectii din tara, reprezentand 99.31% din totalul de 18.740 sectii deschise sunt: PNL - 26,83% (2,3 milioane de voturi), PSD - 23.42% (2,01 milioane de voturi), Alianta 2020 USR -Plus - 21.29% (1,83 milioane de voturii), Pro Romania - 6,61%, PMP - 5.65%, UDMR - 5.47, AL ...