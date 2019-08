Care sunt variantele pentru sefia Senatului - SURSE

Senatul Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Senat au inceput sa circule mai multe nume de potentiali candidati pentru a doua functie in stat, dupa ce actualul presedinte Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca va demisiona. In cazul in care presedintele Romaniei nu-si poate exercita functia interimatul la sefia tarii este preluat de presedintele Senatului. Din partea PSD sunt vehiculati ca posibile variante Robert Cazanciuc, Nicolae Moga si Serban Nicolae. O varianta este si Serban Valeca, propus la ministerul Educatiei, daca va fi respins de Klaus Iohannis. Prezidentiabilul PMP, despre Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta: ''Batrana cocota disperata ca nu o mai vrea nimeni si amantul tanar, seducator, profitor'' In PNL sun ...