Carismaticul Alihan din serialul "Pretul fericirii", unul dintre cei mai bogati actori din Turcia! Iata ce colectie impresionanta de masini de lux si ce casa superba detine celebrul actor Onur Tuna!

Onur

Onur Tuna este unul dintre cei mai talentati si apreciati actori ai momentului, in Turcia.

Onur Tuna s-a nascut in 1985, in Çanakkale, intr-o familie de intelctuali. Desi mama sa are origi turcesti, a emigrat impreuna cu parintii ei in Salonic, cu multi ani in urma si apoi a revenit in Turcia unde si-a continuat studiile in contabilitate si apoi s-a casatorit, stabilindu-se definitiv in Turcia. Tatal lui Onur Tuna este un profesor de matematica de succes, care si-a indrumat fiul spre o cariera in economie. Astfel Onur a studiat Facultatea de Economie in cadrul Universitatii Eylul, din Izmir si in paralel a urmat si Facultatea de Muzica Clasica, in cadrul Conservatorului Ege.

O alta mare pasiune la care s-a intors mereu a fost si actorie, pe care a inceput sa o indrageasca inca de cand era la liceu si juca in piese de teatru alaturi de colegii sai. Ulterior a urmat si un curs de actorie pentru a se specializa in domeniu si la scurt timp a fost cooptat de marile case de productie din Turcia. Onur Tuna a devenit celebru pentru rolurile sale din serialul de actiune "Filinta" si "Bi Küçük Eylül Meselesi".

Onur Tuna compune si canta la chitara de la varsta de 13-14 ani. Celebrul actor are deja cateva albume imprimate si un studio propriu. Cand era mic, el compunea si pentru invatatoarea lui si pentru orice il inspira.

Cat despre dragoste, Onur Tuna a sustinut mereu ca ii place sa se indragosteasca, insa pana acum a avut numai relatii de scurta durata.

"E frumos sa traiesti dragostea. Iubesc foarte mult sa ma indragostesc, dar a trai dragostea pe termen lung este o arta si eu nu sunt un artist atat de bun. Nu sunt acum un individ atat de matur care sa traiasca dragostea pe termen lung… Nu mi-e frica deloc sa traiesc dragostea, o traiesc mereu. Se termina, compun melodie. Din asta ma hranesc!"

Onur Tuna a declarat deseori ca are o mare pasiune pentru masini puternice, dovada este colectia impresionanta de bolizi de lux pe care o detine si de care este extrem de mandru.

Celebrul actor Onur Tuna are si o casa impunatoare in Istanbul, pe care a cumparat-o din propriile sale venituri, provenite din proiectele de succes in care a jucat in ultimii ani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.