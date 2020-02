„Carmen a fost diagnosticata cu cancer”. Anunt trist facut de Mihai Gadea in direct la Antena 3, azi-noapte

In timpul emisiunii ”Sinteza Zilei”, Mihai Gadea a facut un anunt trist si a prezentat cazul unei asistente medicale care a fost diagnosticata, acum cativa ani, cu cancer. Carmen lupta cu boala necrutatoare, numai ca are nevoie de o suma mare de bani pentru a fi operata in Statele Unite ale Americii.

Nu este vorba despre o suma oarecare, insa Mihai Gadea a facut un apel catre toti cei care o pot ajuta pe Carmen, fiindca – asa cum a spus moderatorul – tanara ”are o sansa la viata”.

”Carmen e asistenta medicala. A facut un cancer in urma cu niste ani de zile la sinusuri care s-a vindecat, dar boala a recidivat, iar acum se lupta din nou. Chiar daca imaginile pe care le veti vedea sunt cu un puternic impact emotional, Carmen are o sansa la viata.

Are nevoie de 200.000 de dolari pentru a fi operata in SUA. Suma e mare, dvs. aveti posibilitatile pe care le aveti. Daca putem sa incercam sa o salvam pe Carmen, s-o facem”, a spus Mihai Gadea, potrivit antena3.ro.

Conturi bancare deschise la ALPHA BANK:

– Cont in lei: RO 12 BUCU 1451 0376 5674 7RON

– Cont in euro: RO 52 BUCU 1451 0376 5674 9EUR

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.