Carmen Avram, candidat la Referndum: Voi lupta sa ii pot ajuta pe fermierii nostri

Candidatul numarul doi pe lista PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram, vrea sa lupte in Parlamentul European pentru ca Romania sa beneficieze de mai multe fonduri pentru agricultura. Carmen Avram, despre intrarea in politica: A fost o decizie grea „Unul dintre motivele pentru care m-am alaturat echipei PSD este si pentru ca nu mai vreau ca romanii sa consume legume de import, acest lucru trebuie sa inceteze. Voi lupta sa ii pot ajuta pe fermierii nostri sa-si creasca productia de legume si sa vedem pe tarabe si rafturi, produse romanesti naturale. Inca din 2016, PSD a venit in sprijinul cultivatorilor de rosii, dezvoltand un program de subventii, iar rezultatele vorbesc de la sine. Anul ...