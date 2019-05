Carmen Avram: Romania este in Europa. Dar nu este de ajuns!

Carmen Avram google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul 2 pe lista PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram, a scris astazi pagina personala de ca Romania a fost si este in Europa, insa aceasta sustine ca tara noastra ar trebui sa fie "miezul Europei". „Azi, de ziua Europei, calatoresc spre Iasi, capitala Moldovei, unde ma voi intalni cu mii de patrioti romani. Pentru ei, am un singur mesaj: Europa inseamna Romania! Europa a insemnat mereu Romania! Suntem si am fost mereu europeni si trebuie sa ni se respecte identitatea! Viorica Dancila, inainte de Summit: Am avut solicitari de la omologi de-ai mei, dar nu era oportun ca sa am intalniri bilaterale acolo Romaniei nu i s-a facut o favoare atunci cand a fost primita in ...