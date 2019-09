Carmen Avram: Rovana Plumb nu a fost respinsa, ci doar a fost suspendata audierea in Comisia JURI

Europarlamentarul PSD Carmen Avram, fosta jurnalistă de la Antena 3, a precizat, vineri, că Rovana Plumb nu a fost respinsă pentru postul de comisar european. ”Ca să fie foarte, foarte clar pentru cei care se bucură acum că au mai dat o lovitură împotriva României, Rovana Plumb nu a fost “respinsă”. I s-a suspendat!! procedura The post Carmen Avram: Rovana Plumb nu a fost respinsă, ci doar a fost suspendată audierea în Comisia JURI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.