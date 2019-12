Carmen Bruma s-a pozat asa cum o vede doar Mircea Badea, in intimitate. Ce corp senzational are la 42 de ani

Carmen Bruma face furori pe retelele de socializare. Sotia lui Mircea Badea se fotografiaza de multe ori imbracata sumar sau doar in lenjerie intima si reuseste sa le ia mintile celor care o urmaresc pe internet. Ultima postare i-a lasat pe toti cu gura cascata.

Carmen Bruma s-a pozat asa cum o vede doar Mircea Badea

„Sa inceapa weekendul”, este mesajul postat de Carmen Bruma la ultima fotografie pe care a publicat-o pe contul personal de Instagram. Vedeta a purtat lenjerie intima formata dintr-o singura piesa, iar cei care o urmaresc pe reteaua de socializare au fost incantati.

Printre cei care au postat comentarii s-a numarat si Adelina Pestritu, care i-a scris: „Fix asa ma relaxez si eu in weekend. Nici nu ma imbrac in pijamale cu elefantei si sosete flausate plus un mot in varful capului. Mereu sunt sexy si toata o dantela frantuzeasca. Esti superba.”

„Pot spune „1000” la superlativ, ce conteaza e ca ma uit la Carmen si nu ma satur de ea! Bravo”, a comentat un internaut, in timp ce altcineva a scris: „La cum arata ar fi si pacat sa nu pozeze asa!nBravo ei ca stie sa se intretina! P.S. Invidiosii si carcotasii sa se abtina.”

Carmen Bruma stie ca arata foarte bine la 42 de ani si profita din plin de acest lucru. In urma cu o luna, a participat la o Gala Unica, unde a mers imbracata intr-o rochie cu un decolteu adanc la spate, care a lasat la vedere o parte a posteriorului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.