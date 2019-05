Carmen Dan a gasit cauza inundațiilor din Bistrița - Neintreținerea corespunzatoare a albiilor

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, la Bistrița, unde au fost inundații în ultimele zile, că cele mai mari probleme descoperite în teren țin de o afectare în timp a construcțiilor hidrotehnice și de neîntreținerea corespunzătoare a albiilor potrivit mediafax.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri într-o conferință de presă, la Bistrița, după ce a vizitat județele afectate de inundații, că a ținut neapărat să ajungă în teren pentru a vedea cum sunt gestionate situațiile de urgență înregistrate în ultimele două zile.

„A fost un tur de forță, am vrut să ajung în județele afectate de inundațiile din ultimele zile. Am trecut prin Maramureș, am fost astăzi (vineri – n.r.) alături de prefect în localitatea Săliștea de Sus unde am avut efecte ale acestor inundații și pentru că și Bistrița-Năsăud a fost sub efectul codurilor meteo am vrut să mă asigur că toți colegii mei împreună cu domnul prefect au gestionat cu bine și această etapă. Am avut o întâlnire de lucru”, a declarat ministrul Carmen Dan.



Dan a susținut că cele mai mari probleme descoperite în teren țin afectarea în timp a construcțiilor hidrotehnice și de neîntreținerea corespunzătoare a albiilor.



„Problemele țin de o afectare a construcțiilor hidrotehnice în timp, de neîntreținerea corespunzătoare a albiilor pentru că vorbim de gestionarea unor fenomene care țin de domeniul hidrologic. Eu cred că în acești doi ani am arătat că am conștientizat pe deplin lucrul acesta. Vorbesc și în calitate de fost prefect care s-a confruntat cu genul acesta de situații și realizează pe deplin cât este de important să ne punem la adăpost în timp de pace, ca să spun așa, pentru că atunci când suntem în astfel de situații să nu avem foarte mari probleme. S-a intervenit la nivel guvernamental și intenționăm să continuăm această politică de consolidare a tot ceea ce înseamnă construcție hidrologică în așa fel încât să punem cât se poate de bine la adăpost comunitățile de efectul acestor fenomene. Este clar pentru toată lumea că ne confruntăm, cel puțin de o bună bucată încoace, cu fenomene violente din acest punct de vedere care trebuie gestionate cu o foarte bună pregătire și cu o foarte bună dotare” a mai declarat ministrul de Interne.



Cât privește o serie de alocări de fonduri de la Guvern pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, ministrul Carmen Dan a mai spus că așteaptă întâi o evaluare pe care o fac prefecții și apoi, dacă este nevoie, o să se intervină de la nivel guvernamentale cu o alocare de fonduri



În Bistrița-Năsăud, ultimul bilanț al Ispectoratului pentru Situații de Urgență arată că au fost inundate 350 de case, au fost evacuate peste 30 de persoane din 26 de localități. Apele au intrat și în zeci de gospodării și au inundat temporarat zeci de kilometri de drumuri.