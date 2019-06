Carmen Dan a vorbit în exclusivitate, duminică seara, în emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizată de Răzvan Dumitrescu, despre condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Ministrul afacerilor interne a arătat că a fost un șoc pentru toată lumea și nimeni nu se aștepta la această decizie. ”Eu nu am crezut niciun moment că decizia The post Carmen Dan, despre Liviu Dragnea: “A ținut acest partid unit. Eu nu sunt din categoria celor care se dezic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.