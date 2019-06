Carmen Dan, despre relația cu Klaus Iohannis și cererea de demitere: Președintele se afla intr-o situație penibila

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut, duminică seara, în emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizată de Răzvan Dumitrescu, o nouă reacție, după ce președintele i-a cerut demisia. Ministrul a arătat că Iohannis se află în campanie electorală și că ea nu este un ministru agreat de șeful statului. Motivul: “De câte ori am The post Carmen Dan, despre relația cu Klaus Iohannis și cererea de demitere: Președintele se află într-o situație penibilă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.