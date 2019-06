Carmen Dan, despre scandalul de la Valea Uzului: “A existat o evidenta mobilizare a ultrasilor de ambele parti”

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a făcut, luni seara, în cadrul unei conferințe de presă, o serie de precizări privind scandalul de la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului. „Un al doilea subiect fierbinte din ultimele zile este legat de situația înregistrată la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului. Pentru că nu The post Carmen Dan, despre scandalul de la Valea Uzului: “A existat o evidentă mobilizare a ultraşilor de ambele părţi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.