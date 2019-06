Carmen Dan, despre subiectul Schengen: ”Din pacate, nu exista unanimitate pentru aderarea Romaniei”

Ministrul de Interne, Carmen Dan explică într-o postare pe rețelele de socializare, înainte de ultima ședință a Consiliului JAI, care sunt impedimentele tehnice pentru care nu poate supune la vot intrarea României în spațiul Schengen în prezent. ”Un vot pentru extinderea spațiului Schengen prin aderarea României și Bulgariei se ia cu unanimitate de voturi în The post Carmen Dan, despre subiectul Schengen: ”Din păcate, nu există unanimitate pentru aderarea României” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.