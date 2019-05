Carmen Dan ii transmite lui Iohannis ca nu o intimideaza: 'Nu imi voi da demisia nici imediat, nici imediat'

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirmă că nu este intimidată de solicitarea de demisie "imediată" formulată de Klaus Iohannis, chiar dacă aceasta ar veni cu riscul fabricării unor dosare penale. Carmen Dan l-a ironizat pe Klaus Iohannis, după ce preşedintele a afirmat că "imediat înseamnă imediat".

"O analiza va fi prezentata maine premierului. MAI realizeaza de fiecare data astfel de analize dupa eveniente de anvergura. Nu este nicio surpriza pentru nimeni, cu atat mai putin pentru mine, cand domnul presedinte imi cere demisia.

Nu ma intimideaza astfel de cereri urgente, nici chiar in situatia in care acestea sunt dublate de riscul unor dosare penale. O demisie din functie mi-o voi depune numai atunci cand partidul din care fac parte mi-o va cere. Am discutat cu doamna prim-ministru si ma vad nevoita sa il dezamagesc: nu-mi voi da demisia nici imediat, nici imediat", afirmă Carmen Dan.