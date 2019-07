Carmen Dan, in Comisia parlamentara de ancheta a fraudelor electorale: Nu MAI stabileste numarul sectiilor, al buletinelor sau al stampilelor / UPDATE

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a explicat, marţi, în fața Comisiei parlamentare pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai, că nu instituţia pe care o conduce stabileşte numărul secţiilor de votare, al buletinelor de vot, al ştampilelor sau al cabinelor de vot The post Carmen Dan, în Comisia parlamentară de anchetă a fraudelor electorale: Nu MAI stabileşte numărul secţiilor, al buletinelor sau al ştampilelor / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.