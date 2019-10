Carmen Dan incearca sa iasa din conul de umbra in care a intrat: ”Acum vad ca e momentul lui Arafat”

Filmul "Maria - Regina Romaniei", de Alexis Sweet Cahill, in care rolul principal e jucat de Roxana Lupu Garleanu, a primit premiul publicului duminica, la finalul celei de-a zecea editii a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, in cadrul unei gale de inchidere desfasurata la Cinema Pro din Capitala.

Naomi Osaka a castigat prima partida din noua editie a Turneului Campioanelor, disputat in premiera la Shenzhen, in China, in compania Petrei Kvitova, dupa aproape 3 ore de joc, intr-o reeditare frumoasa a finalei din acest an de la Australian Open.