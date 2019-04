Carmen Dan, intalnire la sediul DGA: Opiniile directorului general, asumate, nu trebuie sa interfereze cu activitatea instituției

Având în vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generală Anticorupție (DGA), în cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut o întâlnire, la sediul DGA, cu factori de comandă, dar și cu personalul de execuție prezent în unitate, ocazie cu care a transmis că prin procesul de reorganizare care a The post Carmen Dan, întâlnire la sediul DGA: Opiniile directorului general, asumate, nu trebuie să interfereze cu activitatea instituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.