Carmen Dan, mesaj dur la adresa unui judecator care a umilit, in instanța, o victima a violenței domestice

Ministrul de interne Carmen Dan transmite, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care se arată revoltată de gestul unui judecător care a umilit, în sala de judecată, o femeie, victimă a violenței domestice, doar pentru a îndrăznit să zâmbească. Vreau să trag astăzi un semnal de alarmă pentru toți cei care vor să