Carmen Dan: Nu mi-a cerut nimeni sa plec din functie

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat astazi ca nu se teme de o evaluare a activitatii sale, adaugand ca premierul Viorica Dancila nu i-a cerut sa plece din functie. Intrebata la Palatul Parlamentului cum decurge evaluarea ministrilor si cum comenteaza informatiile aparute in spatiul public conform carora s-ar afla pe lista de remanieri, Carmen Dan a raspuns: "Decurge bine evaluarea. Eu cred ca este foarte bine sa se faca aceasta evaluare, este fireasca". Ministrul Carmen Dan, audiata. Vezi care este motivul "Am discutii cu premierul Romaniei aproape in fiecare zi, pentru ca specificul activitatii impune lucrul acesta. Nu mi-a cerut premierul sa plec din functie. Prem ...