Carmen Dan, o noua replica acida la amanarea de catre Iohannis a unei decizii privind noii miniștri: Cum era aia cu “imediat, adica imediat”!?

Ministrul demisionar al afacerilor interne, Carmen Dan, îl atacă din nou dur pe Klaus Iohannis care amână – așa cum a obișnuit deja – o decizie în cazul propunerilor de noi miniștri făcute de Viorica Dăncilă. "Cum era aia cu "imediat, adică imediat"!?:, a scris Carmen Dan pe contul său de Facebook, ca o nouă