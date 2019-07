Carmen Dan: Premierul nu mi-a cerut demisia; i-am pus mandatul la dispozitie

Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că premierul Viorica Dăncilă nu i-a cerut demisia cu ocazia discuţiei pe care au avut-o în cursul zilei de luni, precizând că a decis să-şi pună mandatul la dispoziţia prim-ministrului. "Pot spune doar că am întrebat dacă acea evaluare priveşte cumva neperformanţa sau vreun criteriu care ţine de neîndeplinirea vreunui obiectiv de performanţă şi am fost asigurată că nu. Atât de dezinformată am fost încât, aşa cum aţi constatat şi dumneavoastră, propunerea pentru acest minister este colegul meu, senatorul Moga, căruia îi urez succes în mandatul pe care îl are de îndeplinit", a spus marţi Carmen Dan, în replică la afirmaţia premierului că este ''dezinformată''. Întrebată ce i-a spus premierul Dăncilă în momentul în care a întrebat-o de ce îi cere demisia, Carmen Dan a precizat: "Nu mi-a cerut demisia. Mi-a spus că din cele 8 ministere care au fost evaluate Carmen Dan trebuie să plece. Urmare a acestei discuţii, eu i-am pus mandatul la dispoziţie". Carmen Dan a anunţat luni că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne, în urma unei discuţii pe care a avut-o luni cu premierul Viorica Dăncilă. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, după ce ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi-a anunţat demisia din funcţie, că unii membri ai PSD "nu au învăţat nimic şi au crezut că, dacă ies în spaţiul public înainte de a vorbi în forul statutar, îi va aprecia cineva". Întrebată cum comentează unele afirmaţii făcute de Carmen Dan, conform cărora nu i s-au prezentat motive pentru remanierea sa şi dacă este adevărat că PSD ar fi cedat presiunilor preşedintelui Iohannis, preşedintele PSD a spus: "Doamna Carmen Dan cred că este dezinformată dacă a făcut această afirmaţie. Niciodată PSD nu va ceda presiunilor preşedintelui. Intrăm într-o campanie cu preşedintele Iohannis, împotriva preşedintelui Iohannis, deci în niciun caz nu trebuie să luăm decizii care să îl ajute". AGERPRES/(AS - autor: Mihai Simionescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)