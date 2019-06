Carmen Dan, reație dura in cazul polițistului ucis: “Se vor lua cele mai severe masuri”

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul poliţistului din Timiş împuşcat mortal, că aspecte care ţin de această misiune sunt şi vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Române, iar în cazul în care aceasta nu a fost bine organizată sau nu a corespuns procedurii de intervenţie, se vor lua The post Carmen Dan, reație dură în cazul polițistului ucis: “Se vor lua cele mai severe măsuri” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.