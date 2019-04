Carmen Dan RECUNOAȘTE - Polițiștii care fac ABUZURI sunt protejați de lege

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, consideră că modul în care este reglementată răspunderea disciplinară a poliţistului este "total ineficient" şi a dat exemplul cercetărilor disciplinare în privinţa şefului Poliţiei Rutiere, Florentin Brăcea, şi a fostului adjunct al şefului IGPR Marius Voicu, implicat în scandalul poliţistului pedofil, conform Agerpres.

"Solicit în continuare tuturor angajaţilor MAI să fie fermi şi echidistanţi în aplicarea legii, dar şi să îşi asume cu demnitate şi responsabilitate orice consecinţă a acţiunilor lor. Şi pentru că a venit vorba de responsabilitate, am să dau un exemplu din zona Direcţiei de Poliţie Rutieră. S-a spus la un moment dat că şeful direcţiei ar fi cercetat pentru că subalternii dumnealui au luat permisele de conducere unor persoane publice sau politicieni. Vreau să elimin orice confuzie şi să menţionez că cercetarea disciplinară despre care s-a vorbit în media, şi care încă nu s-a încheiat, are ca principal obiect scandalul plăcuţelor de înmatriculare", a declarat Carmen Dan la şedinţa de evaluare a activităţii pe anul trecut.

Ea a precizat că ceea ce i se reproşează directorului de la Rutieră este că a participat la Grupul de lucru pentru siguranţă rutieră care a amendat prevederea Convenţiei de la Geneva, prin care s-a stabilit posibilitatea folosirii numerelor de înmatriculare alcătuite numai din combinaţii de litere, iar atunci când, în România, Poliţia Rutieră a trebuit să ia o decizie corectă cu privire la o asemenea speţă, a ieşit un scandal.

"Nu mai discut despre faptul că nu l-a informat de acest aspect pe inspectorul general al Poliţiei Române atunci când a fost solicitat să se pronunţe pe acest subiect. De ce, de mai bine de şase luni, nu s-a putut finaliza o cercetare disciplinară? Acesta este un alt subiect, care priveşte modul total ineficient în care este reglementată această construcţie juridică a răspunderii disciplinare a poliţistului", a mai spus Carmen Dan.

Ministrul a vorbit şi despre "numeroase situaţii" în care cercetarea disciplinară este suspendată până la un an, care reprezintă termenul de decădere prevăzut de lege, "prin tot felul de tertipuri care pot indica inclusiv o rea-credinţă", cum ar fi concediile medicale.

"Nu e momentul acum, dar voi face vorbire mai pe larg pe acest subiect cu o ocazie viitoare, dar, totodată, îi anunţ de pe acum pe bolnavii închipuiţi că am pregătit un set de măsuri pentru a rezolva şi această problemă! Şi am să vă mai dau un exemplu. Suntem în aceeaşi situaţie şi în ceea ce îl priveşte pe chestorul de poliţie Voicu. În curând se va împlini pe procedură termenul de un an, ceea ce va conduce la imposibilitatea aplicării vreunei sancţiuni pentru modul defectuos în care a gestionat situaţia pedofilului", a afirmat Carmen Dan.