Carmen Dan s-a intalnit cu veteranii de razboi carora le-a transmis respectul sau, vorbind și despre cei care „nu știu ce este onoarea de militar”

Ministrul de interne Carmen Dan s-a întâlnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de război ai tsructurilor de ordine publică. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut să facă o referire discretă la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA, Cătălin Ioniță, vorbind despre cei care „nu The post Carmen Dan s-a întâlnit cu veteranii de război cărora le-a transmis respectul său, vorbind și despre cei care „nu știu ce este onoarea de militar” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.