Carmen Dan si-a dat demisia si o acuza pe Dancila ca a cedat in fata lui Iohannis

Carmen Dan

Carmen Dan si-a dat demisia din functia de ministru de Interne, in aceasta dimineata, dupa o discutie cu premierul Dancila.



"Am avut o discutie si referitoare la presiunea strazii. Un an nu ne-a deranjat, ne deranjeaza acum", a spus ea ironic, facand referire la faptul ca i se cere demisia in de anul trecut dupa interventia brutala a fortelor MAI la protestul din 10 august.



"Nu am sa cer nimic, nu va fi nevoie sa fie un vot, din moment ce mi-am depus mandatul", a subliniat ea.



"Nu am ce sa imi reprosez. Conducerea partidului este cea care analizeaza. Pe mine m-a interesat sa afle daca s-au analizat criterii de performanta, mi s-a spus ca nu", a adaugat ea, dand de inteles ca remanierea sa este doar o chestiune de imagine.



O acuza pe Dancila ca a cedat in fata lui Iohannis



Intrebata daca in cazul ei PSD a cedat in fata lui Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia din functie, aceasta a afirmat: "Da, se pare ca da".



Intrebata cine va prelua sefia Ministerului de Interne, Carmen Dan a raspuns ca "nu stiu daca s-a decis intr-un mod cert, dar i-as ura succes colegului meu, senatorul Moga".



Potrivit unor surse citate de Europa Libera, premierul Viorica Dancila ar urma sa il propuna in cadrul Comitetului Executiv de azi pe senatorul Nicolae Moga in locul lui Carmen Dan la Ministerul de Interne.

Reactia lui Dancila: Nu au invatat nimic



Viorica Dacnila, presedintele PSD si sefa Guvernului, a negat insinuarile ministrului demisionar Carmen Dan conform carora PSD ar fi cedat la presiunile presedintelui Klaus Iohannis si ar fi inlaturat-o, aratandu-se nemultumita ca Dan si-a anuntat demisia inainte de sedinta CEx.



"PSD nu va ceda la presiunile presedintelui, in niciun caz (...) Cred ca unii membri ai PSD nu au invatat nimic si au crezut ca, daca ies in spatiul public inainte de a vorbi in forul statutar, ii va aprecia cineva. Ma refer la toti. Am cerut fiecarui coleg sa faca acest lucru, sa vorbim mai intai in partid, se vede ca uneori interesul personal este mai presus. (...)



Nu este singura remaniere, o sa va spun dupa ce am votul in forul statutar", a declarat, printre altele, Viorica Dancila, inainte de sedinta CEx de azi.



Firea: Am solicitat demisia inca din 2 septembrie



Ca reactie la decizia lui Carmen Dan, primarul Gabriela Firea a spus ca "orice demers este binevenit atunci cand vine", chiar daca ea a solicitat plecarea ministrului de Interne inca din septembrie 2018.



"Stiti foarte bine ca eu in CEx-ul de la Neptun, din 2 septembrie, am solicitat demisia domniei sale in contextul 10 august. Acum, ce s-a intamplat ulterior, orice demers este binevenit atunci cand vine. Este acum un alt moment politic si nu as vrea fata de un om care si-a inaintat demisia sa mai fac eu altfel de comentarii", a spus Gabriela Firea.

